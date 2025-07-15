أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية

تواصل نيابة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة حول الحريق الذي اندلع ببعض المخلفات والهيش بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية والذي امتد إلى الحضانة الخاصة بمنطقة البتروكيماويات والحضانة التابعة لمحافظة الإسكندرية.

بعد تصريح ترامب، خبير يحذر من مغامرة إثيوبية غير محسوبة بشأن سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مغامرة إثيوبية محتملة تشكل خطورة على سد النهضة، تكون نتائجها كارثية على السودان.

عجن 7 عربيات، سائق أتوبيس نقل جماعي يقتحم معرض سيارات بحدائق القبة (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة تسبب في إتلاف عدد من المركبات المتوقفة بمعرض سيارات وتحطيم 7 سيارات جديدة، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

أفادت مصادر إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية.

اليوم، بدء تقديم طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الـ 5 سنوات بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ تصديق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على بدء تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط بداية من اليوم الثلاثاء 15 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري 2025م.

نار الصعيد تضرب القاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار الى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أحزاب تكتل "يهدوت هتوراة" الحريدي تعلن الانسحاب من حكومة نتنياهو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن "أجودات يسرائيل" أحد حزبي تكتل "يهدوت هتوراة" الحريدي، أعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

اليوم، إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي بعد إصلاحه ووضع مخطط لضبط الحركة المرورية

يعود الطريق الدائري الإقليمي للعمل بشكل طبيعي في الاتجاهين، اليوم الثلاثاء، بناء على انتهاء مدة قرار الغلق الذي صدر من وزير النقل، وذلك بعد أن تمكنت وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات المشرفة على الطريق الإقليمي من تنفيذ مخطط شامل لضبط الحركة المرورية على الطريق.

نجل كريستيانو رونالدو: لامين يامال أفضل من والدي (فيديو)

أطلق جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تصريح مثير حول المقارنة بين والده واللاعب الإسباني الشاب لامين يامال، جناح فريق برشلونة.

موقع أمريكي: إدارة ترامب تخضع موظفي الاستخبارات لاختبارات كشف الكذب

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن وكالات الأمن القومي الأمريكية الكبرى تستخدم اختبارات كشف الكذب، وتتجسس على اتصالات الموظفين.

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

فند الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بـسد النهضة، والتي لمح خلالها أن سد النهضة يؤثر في حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف وأن الأزمة وصلت إلى ذروتها وأنه سوف يسعى لحلها.

تخيلوا لما حفيدة كوكب الشرق تتحجب، والد حفيدة أم كلثوم يرد على تصريحات مدحت العدل المثيرة

رد نبيل المرسي والد سناء حفيدة أم كلثوم علي تصريحات مدحت العدل المثيرة التي أدلى بها عن حفيدة كوكب الشرق والتي أثارت جدلًا كبيرًا.

وزير الدفاع الإيراني: السيناريوهات "جاهزة" للتعامل مع أي مغامرة إسرائيلية جديدة

قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، يوم الاثنين، إن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

هتقلب موازين سوق الانتقالات بأوروبا، رحيل ثنائي ريال مدريد بعد فضيحة مونديال الأندية

في مفاجأة من العيار الثقيل قد تقلب موازين سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، يعتزم ريال مدريد الإسباني التضحية بثنائي الفريق بعد الخروج المهين من منافسات كأس العالم للأندية 2025.

اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، تنتهي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2025 دون غرامة.

اشتباكات عنيفة وانفجارات بمحيط مطار الثعلة العسكري في السويداء السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بـمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط توتر متصاعد في المدينة ذات الغالبية الدرزية.

خالد سليم: أقرب الناس شمتوا في بعد مرضي وكلامهم كان جارح ومؤذي بجد

كشف الفنان خالد سليم، خلال لقائه وزوجته خيرية هشام، ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدِّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، عن تجربة مؤلمة مرَّ بها بعد إصابته بورم على الأحبال الصوتية، خضع على إثره لجراحة أثرت في شكله ووزنه بشكل كبير، ما جعله عرضة للتنمر، ليس فقط من الغرباء بل من أقرب الناس إليه.

3 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة.

اليوم، طرح كراسات شروط الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء طرح كراسات شروط الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل اليوم الثلاثاء.

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