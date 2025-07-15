هتقلب موازين سوق الانتقالات بأوروبا، رحيل ثنائي ريال مدريد بعد فضيحة مونديال الأندية

في مفاجأة من العيار الثقيل قد تقلب موازين سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، يعتزم ريال مدريد الإسباني التضحية بثنائي الفريق بعد الخروج المهين من منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وأكد الإعلامي الإسباني فرانسوا جالاردو عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريجو سيرحلان في شهر أغسطس المقبل.



وودع ريال مدريد منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 0-4 في دور نصف النهائي.

ولم يقدم فينيسيوس جونيور أفضل مستوياته في بطولة كأس العالم كما أن رودريجو لم يشارك في أغلب مباريات الفريق بالمونديال.



وسجل فينيسيوس هدفًا وصنع آخر خلال 6 مباريات في كأس العالم، وظهر بصورة باهتة ما فجر الانتقادات في وجهه بينما لعب رودريجو 3 مباريات وصنع هدفًا.

وانضم فينيسيوس صاحب الـ 25 عامًا في يناير 2018 إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنجو بينما انضم رودريجو صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من سانتوس البرازيلي في يناير 2019.



وارتبط اسم رودريجو بالرحيل في الموسم الجديد إلى الدوري الإنجليزي وعلى رأسها آرسنال ومانشستر سيتي بجانب النصر السعودي.

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