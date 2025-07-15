موقع أمريكي: إدارة ترامب تخضع موظفي الاستخبارات لاختبارات كشف الكذب

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن وكالات الأمن القومي الأمريكية الكبرى تستخدم اختبارات كشف الكذب، وتتجسس على اتصالات الموظفين.

إخضاع عملاء مكتب “إف بي آي” لاختبارات كشف الكذب

واعتبر أن الأمر يشير إلى انعدام الثقة العميق بين كبار مسؤولي الأمن وموظفيهم، وصولًا إلى القائد الأعلى الذي يعتبر نفسه ضحية انتهاكات الدولة العميقة.

ووفق أكسيوس، أظهرت الاكتشافات الأخيرة، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أخضع كبار عملائه لاختبارات كشف الكذب وهدد بفتح تحقيقات جنائية، بذريعة كشف المسربين أو ضمان ولائهم.

وكان المدير كاش باتيل ونائبه دان بونغينو، قد صنعا شهرتهما جزئيًّا -حسب الموقع- بانتقادهما الشديد لإف بي آي قبل اختيارهما إدارته، فبدأت علاقاتهما مع العملاء المحترفين متوترة، ونقل عدد من كبار العملاء أو وضعوا في إجازة إدارية.

وبعد أن كانت عدد من الوكالات قد ألغت استخدام جهاز كشف الكذب، جاءت مذكرة من جو كاسبر، رئيس أركان وزير الدفاع الأمريكى بيت هيغسيث في مارس، تقول إن أجهزة كشف الكذب ستستخدم كجزء من عملية كشف التسريبات.

وقد صرحت وزارة الأمن الداخلي في مارس، أنها تستخدم اختبارات كشف الكذب لمعرفة من يقدم معلومات سرية قبل مداهمات دائرة الهجرة والجمارك، كما استخدمت وكالات في جميع أنحاء الحكومة الفدرالية هذه الأجهزة، حسب "رويترز".

تسريب المعلومات يدفع ترامب لإجراء اختبارات كشف الكذب

وفي إحدى الحالات، خضع موظفو الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ الذين حضروا اجتماعا في مارس ضم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لاختبارات كشف الكذب بعد أن أصبح بعض محتوى الاجتماع علنيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي للموقع، إن "الرئيس دونالد ترامب والإدارة بأكملها يأخذون أمن العمليات على محمل الجد. وهذا الالتزام كان حاسما لنجاح عمليات مثل "مطرقة منتصف الليل" التي دمرت المنشآت النووية الإيرانية بالكامل".

وأضافت: "نحن بالتأكيد لا نثق بمن يسربون معلومات حساسة لوسائل الإعلام أو يرتكبون جرائم بتسريب معلومات استخبارية سرية للغاية".

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