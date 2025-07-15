مصادر إيرانية: انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية

أفادت مصادر إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في طهران وأنباء عن غارات إسرائيلية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم معارضته ضرب إسرائيل إيران إذا استأنفت برنامجها النووي.

كما وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، يوم الإثنين، إسرائيل وقال إن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد زاده، في تصريح له، على أن القيادة العسكرية أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي مغامرة إسرائيلية جديدة، مؤكدًا أن "الرد الإيراني هذه المرة سيكون أكثر إيلامًا".

وأكد الوزير أن "إيران لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة، لكنها في المقابل جاهزة لتوجيه رد حازم ومحبِط لأي تجاوز جديد من قبل المعتدين، سواء من إسرائيل أو من يدعمها"، وفق قوله.

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