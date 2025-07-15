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حوادث

عجن 7 عربيات، سائق أتوبيس نقل جماعي يقتحم معرض سيارات بحدائق القبة (صور)

تحطيم 7 سيارات في
تحطيم 7 سيارات في معرض بحدائق القبة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة تسبب في إتلاف عدد من المركبات المتوقفة بمعرض سيارات وتحطيم 7 سيارات جديدة، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وتم عرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل عينات للكشف عن تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة، بمعرض سيارات وإتلاف عدد من المركبات المتوقفة وتحطيم 7 سيارات جديدة.

وتم الانتقال إلى موقع الحادث وبالفحص تبين من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة أن الحادث وقع في أثناء سير الأتوبيس بسرعة كبيرة الأمر الذي دفعه إلى اقتحام المعرض وتحطيم  7 عربيات كانت أمامه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة حدائق القبة حدائق القبة

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