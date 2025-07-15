3 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة.

وتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم بعد تغلبه في المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0 مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.



وتقام النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية بهذا النظام عام 2029، ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هوية الدولة المستضيفة للمونديال.



وأشار تقرير نشره موقع OLE إلى أن هناك 3 دول أبدت رغبتها في استضافة كأس العالم للأندية وهي قطر والمغرب والبرازيل.

وكانت قطر قد استضافت منافسات كأس العالم للمنتخبات عام 2022 كما استضافت نسخة كأس العالم للأندية من قبل بنظامها السابق.



واستضافت المغرب أيضًا كأس العالم للأندية بنظامها السابق أيضًا كما تستضيف كأس العالم للمنتخبات بجانب إسبانيا والبرتغال في نسخة 2030.

ولم يعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتى الآن هوية الدولة التي تستضيف كأس العالم رسميًا.



وشهدت النسخة الأولى من كأس العالم مشاركة 5 أندية عربية، وهي: الهلال السعودي والعين الإماراتي والترجي التونسي والأهلي المصري والوداد المغربي.



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