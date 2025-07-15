نجل كريستيانو رونالدو: لامين يامال أفضل من والدي (فيديو)
أطلق جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تصريح مثير حول المقارنة بين والده واللاعب الإسباني الشاب لامين يامال، جناح فريق برشلونة.
وشهدت الفترة الأخيرة دخول يامال في مقارنات مع رونالدو، وتحديدًا قبل خوض نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال، والذي حسمه رفاق "الدون" بركلات الترجيح (5-3).
نجل رونالدو يصرح بأن لامين يامال أفضل من والده
وظهر نجل رونالدو في بث مباشر مع أصدقائه خلال الساعات الأخيرة، حيث تلقى سؤالًا حول لاعبه المفضل، ليرد قائلًا: "كريستيانو هو الأفضل بكل تأكيد".
لكن صديقه عاد ليسأله عن اللاعب الأفضل حاليًّا، ليقول: "في الوقت الحالي لامين يامال أفضل من والدي"، وهو ما أثار استغراب أصدقائه.
وأضاف: "حسنا لامين يامال أفضل حاليًّا، لكنه لم يفز بأي شيء بعد".
ويعتبر يامال أحد أفضل نجوم العالم في الوقت الحالي، نظرًا إلى المهارات الفردية التي قدمها مع البارسا بالموسم الماضي، بالإضافة إلى مساهماته التهديفية البارزة في تتويج البارسا بالثلاثية المحلية.
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