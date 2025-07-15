نجل كريستيانو رونالدو: لامين يامال أفضل من والدي (فيديو)

أطلق جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تصريح مثير حول المقارنة بين والده واللاعب الإسباني الشاب لامين يامال، جناح فريق برشلونة.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول يامال في مقارنات مع رونالدو، وتحديدًا قبل خوض نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال، والذي حسمه رفاق "الدون" بركلات الترجيح (5-3).

Rakai just told Cristiano Ronaldo’s son, Cristiano Jr, that Lamine Yamal is a better football player than his dad 😭😭 pic.twitter.com/r0rb6wOssW — StreamsEra (@StreamersEra) July 14, 2025

نجل رونالدو يصرح بأن لامين يامال أفضل من والده

وظهر نجل رونالدو في بث مباشر مع أصدقائه خلال الساعات الأخيرة، حيث تلقى سؤالًا حول لاعبه المفضل، ليرد قائلًا: "كريستيانو هو الأفضل بكل تأكيد".

لكن صديقه عاد ليسأله عن اللاعب الأفضل حاليًّا، ليقول: "في الوقت الحالي لامين يامال أفضل من والدي"، وهو ما أثار استغراب أصدقائه.

لامين يامال ونجل رونالدو

وأضاف: "حسنا لامين يامال أفضل حاليًّا، لكنه لم يفز بأي شيء بعد".

ويعتبر يامال أحد أفضل نجوم العالم في الوقت الحالي، نظرًا إلى المهارات الفردية التي قدمها مع البارسا بالموسم الماضي، بالإضافة إلى مساهماته التهديفية البارزة في تتويج البارسا بالثلاثية المحلية.

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