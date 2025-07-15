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التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية

حريق - صورة أرشيفية،
حريق - صورة أرشيفية، فيتو

تواصل نيابة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة حول الحريق الذي اندلع ببعض المخلفات والهيش بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية والذي امتد إلى الحضانة الخاصة بمنطقة البتروكيماويات والحضانة التابعة لمحافظة الإسكندرية.

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وتسبب الحريق  في إتلاف وحرق 62 توكتوك و4 تروسيكلات بالحضانة الخاصة بنقطة شرطة البتروكيماويات وكذلك أتلفت النيران 20 سيارة و5 تروسيكلات و5 دراجات بخارية داخل الحضانة الخاصة بمحافظة الإسكندرية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخلفات في منطقة البتروكيماويات التابعة لمنطقة العامرية غرب المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد اشتعال حريق بمنطقة البتروكيماويات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارات الحماية المدنية إلى محل البلاغ. تبين اشتعال النيران في مخلفات وهيش بشارع منطقة البتروكيماويات.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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الاسكندرية البتروكيماويات العامرية

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