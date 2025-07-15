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اليوم، بدء تقديم طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الـ 5 سنوات بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ تصديق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على بدء تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط بداية من اليوم الثلاثاء 15 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري 2025م.

 

بدء تقديم طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات بجامعة الأزهر

وأوضح صديق أن التقديم متاح أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية حديثة التخرج في العام الدراسي 2025م بمجموع (426) درجة.

 

مشيرًا إلى أن القبول في معاهد التمريض يتطلب اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي بنجاح.

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