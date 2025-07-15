اشتباكات عنيفة وانفجارات بمحيط مطار الثعلة العسكري في السويداء السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات عنيفة، خلال ساعات الليل، في مطار "الثعلة" العسكري بـمحافظة السويداء، جنوبي سوريا، وسط توتر متصاعد في المدينة ذات الغالبية الدرزية.

وذكر ناشطون أن "المطار تحول إلى ساحة قتال مفتوحة"، مشيرين إلى أن أصوات الانفجارات والرصاص سمعت في كافة أرجاء المدينة، ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين السكان.

الليلة اشتعلت اشتباكات عنيفة في مطار الثعلة بمحافظة السويداء والوضع هناك يزداد توتر والمطار صار ساحة قتال والناس تعيش حالة خوف ما تنوصف pic.twitter.com/u9dBBiqkt5 July 14, 2025

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لما قالوا إنها اشتباكات بين مسلحين لم تعرف هويتهم، في المطار، في الوقت الذي راجت فيه أنباء عن اشتباكات أخرى طاحنة على محور "ولجا".

وأشارت مصادر وناشطون إلى وصول أرتال عسكرية ضخمة تابعة للفرقة 25 بقيادة محمد الجاسم "أبو عمشة" إلى أطراف محافظة السويداء.

الفرقة 62 بقيادة العميد محمد الجاسم (#أبو_عمشة) تتجه نحو #السويداء لتنفيذ مهامها العسكرية pic.twitter.com/0uOEyb73hf — سالم سعيد (@aLLJamaa12345) July 14, 2025



من جهتها، قالت قناة "الإخبارية" السورية إن "تعزيزات لـوزارة الدفاع تصل تباعًا إلى أطراف مدينة السويداء في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الدفاع التوصل لاتفاق تهدئة ينهي الاشتباكات، مشيرة إلى أن مساعي التهدئة مستمرة بين وزارة الدفاع ووجهاء السويداء.

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