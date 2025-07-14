أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، كشف ملابسات وفاة برلماني سابق، بلاغ من شوبير ضد لاعب الأهلي، ترامب يعلن الحرب على روسيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يبدأ غدا الثلاثاء طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

ويضم الطرح الجديد إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تشكك زوجة برلماني سابق في ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.

أعلن الإعلامي وقائد الأهلي السابق أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي السابق محمد عمارة.

عثر أهالي قرية كفر الطرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره غارقًا في المياه، في ظروف غامضة، وتم إبلاغ مركز شرطة أشمون.

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الأحد، أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند الذي يقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرق العاصمة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية وغرب القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

أعلنت وزارة الداخلية السورية صباح الإثنين، تدخلها "فورا وبشكل مباشر" لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن، في محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات بين البدو والدروز.

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني إن اغتيال 12 أكاديميًا إيرانيًا على يد من وصفهم بـ"مرتزقة" إسرائيل لم يُوقف التقدم النووي الإيراني، بل أدى إلى "تخريج أكثر من مئة تلميذ كفء، سيُظهرون لنتنياهو ما هم قادرون عليه".

دخل لاعبو باريس سان جيرمان وتشيلسي الإنجليزي في شجار بالأيدي عقب انتهاء مباراة نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 في حادث مروري إثر اصطدام سيارة ميكروباص سيرفيس داخلي بسيارة ملاكي، بقرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وتم نقل المصابين للمستشفى، من قبل قوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

سلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فريق تشيلسي درع كأس العالم للأندية بعد تتويجه باللقب على حساب باريس سان جيرمان بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو.

أثار الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، جدلا واسعا بسبب إستوري نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عقب رفض إدارة الأحمر رحيل اللاعب.

كشف مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة أن مسئولي الهجرة قد يرحّلون المهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية بعد إخطارهم بمدة لا تتجاوز ست ساعات، وهو ما يرسم صورة عما ستكون عليه عمليات الترحيل.

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته العامة الأخيرة، اشتراطات الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء موعد الإخلاء المنصوص عليه فى القانون سواء 7 سنوات للوحدات السكنية.

اعترف ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، أن لاعبي تشيلسي نجحوا في استغلال نقاط ضعفهم وتمكنوا من التسبب لهم في مشكلات مستمرة نتج عنها 3 أهداف نظيفة توجوا بفضلها بلقب كأس العالم للأندية 2025.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

بدا القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قمة غضبه بعد تخلف فريقه بثلاثية دون رد أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمس الأحد.

نفى الدكتور سمير النيلى، مدير عام نادي المعلمين بمحافظة الإسكندرية، وجود حريق داخل مخزن القاعات بالنادي شرق المحافظة.

قال موقع "أكسيوس"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه الإثنين لإعلان خطة لتسليح أوكرانيا، في تراجع كبير عن موقفه السابق.

أعلن المطرب اللبناني زياد برجي، وفاة شقيقه محمد حسني البرجي (أبو ربيع).

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أنه قريبا جدا سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية.

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