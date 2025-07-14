كانت متجهة إلى هولندا، تحطم طائرة في مطار لندن ساوثيند (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الأحد، أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند الذي يقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرق العاصمة.

وقالت شرطة إسيكس في بيان إنها "تلقت تنبيها قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بشأن الحادث الخطير في المطار الصغير نسبيا، والذي يقع على بعد حوالي 45 ميلا (72 كيلومترا) شرق العاصمة".

Beech B200 Super King Air crashed on departure from Southend Airport



The aircraft was scheduled to fly from Southend to Lelystad in the Netherlands pic.twitter.com/ZxZiqW8Rmc July 13, 2025

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من النار والدخان الأسود يتصاعد من موقع التحطم، فيما لم يتم الكشف على الفور عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

🚨 BREAKING NEWS: A devastating plane crash occurred at London Southend Airport, UK.



A Beechcraft Super King Air light aircraft crashed and exploded into a massive fireball shortly after takeoff, Eyewitnesses described a horrific scene of black smoke and flames, prompting a… pic.twitter.com/9KrHzfgkeg — Breaking News (@TheNewsTrending) July 13, 2025

الطائرة، من طراز بيتشكرافت سوبر كينغ إير، كانت متجهة إلى مدينة ليلستاد في هولندا.

واشتعلت النيران في الطائرة فور اصطدامها، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف وشرطة إسيكس، التي وصفت التحطم بأنه "حادث خطير".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار هائل أعقبته كرة نارية اجتاحت موقع التحطم.

وذكرت خدمة الإسعاف أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى، كما أظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.

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