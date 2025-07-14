كانت متجهة إلى هولندا، تحطم طائرة في مطار لندن ساوثيند (فيديو)
أعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الأحد، أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند الذي يقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرق العاصمة.
وقالت شرطة إسيكس في بيان إنها "تلقت تنبيها قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بشأن الحادث الخطير في المطار الصغير نسبيا، والذي يقع على بعد حوالي 45 ميلا (72 كيلومترا) شرق العاصمة".
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من النار والدخان الأسود يتصاعد من موقع التحطم، فيما لم يتم الكشف على الفور عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.
الطائرة، من طراز بيتشكرافت سوبر كينغ إير، كانت متجهة إلى مدينة ليلستاد في هولندا.
واشتعلت النيران في الطائرة فور اصطدامها، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف وشرطة إسيكس، التي وصفت التحطم بأنه "حادث خطير".
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار هائل أعقبته كرة نارية اجتاحت موقع التحطم.
وذكرت خدمة الإسعاف أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى، كما أظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا