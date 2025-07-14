الداخلية السورية تكشف حصيلة دامية في السويداء وتتوعد بالحسم (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية صباح الإثنين، تدخلها "فورا وبشكل مباشر" لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن، في محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات بين البدو والدروز.

وبحسب بيان للداخلية السورية، أسفرت هذه الاشتباكات، عن سقوط أكثر من 30 قتيلًا ونحو 100 جريح في إحصاء أولي.

مواجهات في #السويداء وبيانات متلاحقة تدعو للتهدئة ونبذ الفتنة

تقرير: أمير رضوان#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/EOSkgr3eZ4 — تلفزيون سوريا (@syr_television) July 14, 2025



وأشارت إلى أن "الاشتباكات المسلحة تدور بين مجموعات عسكرية محلية وعشائرية في حي المقوس في مدينة السويداء، على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة".

وقالت الداخلية السورية، إن "وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستتدخل فورًا وبشكل مباشر في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن".

وأضاف البيان، أن وزارة الداخلية ستلاحق "المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه المآسي، واستعادة الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون".

وأهابت الداخلية السورية، "بجميع الأطراف المحلية التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس".

وأكدت أن "استمرار هذا الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة أهلنا فى السويداء".



وشددت الداخلية السورية، على "أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر ويضمن وحدة وحق جميع مكونات المجتمع في السويداء".

واعتبرت أن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى، وأفقد الوضع الأمني، وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة".



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