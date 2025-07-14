شاهد رد فعل ناصر الخليفي بعد انهيار باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

بدا القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قمة غضبه بعد تخلف فريقه بثلاثية دون رد أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمس الأحد.

وشهد الشوط الأول تفوقا كاسحا من فريق تشيلسي على باريس سان جيرمان، الذي كان مرشحا بقوة للفوز قبل انطلاق المباراة.

وتمكن "البلوز" من التقدم بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من كول بالمر، الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 22 و30 وجواو بيدرو، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وخلال الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ركزت عدسة المخرج على ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أثناء جلوسه في المقصورة الرئيسية بملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث ظهر عليه الغضب الشديد، وأظهر إحباطه بوضوح عبر نفخه القوي من شدة الاستياء بعد تأخر فريقه بثلاثية نظيفة.

📸 - PSG President Nasser Al Khelaifi during the match vs. Chelsea. pic.twitter.com/hCuVPu15Hv — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 13, 2025

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة، لينهي تشيلسي المباراة متفوقا بثلاثية نظيفة، ويحصد النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وتسببت الهزيمة الثقيلة أمام تشيلسي في ضياع حلم باريس سان جيرمان بتحقيق خماسية تاريخية في موسم 2024-2025، بعد تتويجه بثلاثية محلية إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.