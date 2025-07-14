الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد رد فعل ناصر الخليفي بعد انهيار باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

ناصر الخليفي، فيتو
ناصر الخليفي، فيتو

بدا القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في قمة غضبه بعد تخلف فريقه بثلاثية دون رد أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمس الأحد.

وشهد الشوط الأول تفوقا كاسحا من فريق تشيلسي على باريس سان جيرمان، الذي كان مرشحا بقوة للفوز قبل انطلاق المباراة.

وتمكن "البلوز" من التقدم بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من كول بالمر، الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 22 و30 وجواو بيدرو، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 42.

 

وخلال الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ركزت عدسة المخرج على ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أثناء جلوسه في المقصورة الرئيسية بملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث ظهر عليه الغضب الشديد، وأظهر إحباطه بوضوح عبر نفخه القوي من شدة الاستياء بعد تأخر فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة، لينهي تشيلسي المباراة متفوقا بثلاثية نظيفة، ويحصد النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وتسببت الهزيمة الثقيلة أمام تشيلسي في ضياع حلم باريس سان جيرمان بتحقيق خماسية تاريخية في موسم 2024-2025، بعد تتويجه بثلاثية محلية إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان تشيلسي بطولة كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

قائد باريس سان جيرمان يكشف سبب السقوط المدوي أمام تشيلسي

تشيلسي يكتسح باريس سان جيرمان بثلاثية ويتوج بطلا لكأس العالم للأندية

تشيلسي يواصل تقدمه على باريس سان جيرمان بثلاثية بعد 75 دقيقة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

قائد باريس سان جيرمان يكشف سبب السقوط المدوي أمام تشيلسي

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شوبير يعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حذفها بعدها بدقائق، وسام أبو علي يثير الجدل برسالة غامضة بعد رفض الأهلي رحيله

ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

شاهد رد فعل ناصر الخليفي بعد انهيار باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

حقيقة حريق بمخزن قاعات نادي المعلمين بالإسكندرية

خدمات

المزيد

ارتفاع الزبدية والصديقة والجولك، أسعار المانجو اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

البتلو يتراجع 14 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

تعرف على ضوابط وشروط ندب الموظفين لشغل الوظائف وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية