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رياضة

قائد باريس سان جيرمان يكشف سبب السقوط المدوي أمام تشيلسي

ماركينيوس، فيتو
ماركينيوس، فيتو

اعترف ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، أن لاعبي تشيلسي نجحوا في استغلال نقاط ضعفهم وتمكنوا من التسبب لهم في مشكلات مستمرة نتج عنها 3 أهداف نظيفة توجوا بفضلها بلقب كأس العالم للأندية 2025.

تصريحات قائد باريس سان جيرمان 

قال البرازيلي في تصريحات خصّ بها منصة DAZN: "أعتقد أنهم عملوا بشكل جيد على نقاط ضعفنا الصغيرة، لقد تسببوا لنا بمشاكل تكتيكية في الشوط الأول، ونحن كنا بطيئين في ردة فعلنا".

وأضاف "هذه هي الأشياء التي سنقوم بتغييرها في المستقبل، أعتقد أن جميع الفرق ستدرسنا كثيرًا الآن لمعرفة ما نقوم به بشكل جيد وما نقوم به بشكل سيء، الأمر متروك لنا لنكون دائمًا في قمة مستوانا".


وواصل ماركينيوس الحديث عن التفاصيل التي صنعت الفارق في النهائي، قائلًا: "تشيلسي فاز بالمعركة البدنية، خاصة في الشوط الأول، لقد فازوا بالكثير من الالتحامات، ونحن كنا دون المستوى، هذا ما تفسره النتيجة".

استطرد نجم دفاع منتخب البرازيل "كان الأمر صعبًا للغاية في الشوط الأول، لقد كانوا فعّالين للغاية في الفرص التي أتيحت لهم وهذا أمر يغير كل شيء، مثلما رأينا في نهائي دوري الأبطال، عندما تكون فعّالًا فإن ذلك يصنع الفارق لصالحك".

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