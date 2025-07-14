حذفها بعدها بدقائق، وسام أبو علي يثير الجدل برسالة غامضة بعد رفض الأهلي رحيله

أثار الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، جدلا واسعا بسبب إستوري نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عقب رفض إدارة الأحمر رحيل اللاعب.

وأغلقت إدارة الكرة ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق، وفقا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

وعقب بيان الأهلي قام وسام أبو علي بنشر ستوري غامض يشمل صورته وعليها "ايموشن" ضاحك.

وبعد دقائق ومع انتشار الاستوري بشكل واسع وسط حملة غضب من جماهير الأهلي، قام اللاعب بحذف الاستوري.

ومن المتوقع أن توقع إدارة النادي الأهلي عقوبة على اللاعب إذ تم اعتبار الاستوري مسيئا لقرار النادي الأهلي.

بيان الأهلي بشأن وسام أبو علي

وقال الأهلي في بيان رسمي إن هذا القرار جاء بعد أن تلقى الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.

في ذات الوقت تلقى النادي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5,25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10% من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9,5 مليون دولار + 2,5 مليون دولار مزايا إضافية.

وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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