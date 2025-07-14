ترامب: نتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع.



وأضاف في تصريحات للصحفيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند، أن بلاده تعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق حول القطاع المحاصر.

كما قال ترامب: "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".

يأتي هذا بينما تدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

أما عن أوكرانيا، فأعلن ترامب، أنه سيرسل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وعن الشؤون الداخلية، قال ترامب إنه يأمل أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول‭ ‬من منصبه.

ورأى أنه سيكون حدثا عظيما لو‭ ‬استقال، قائلًا: "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد".

ويتكوف متفائل



جاء هذا بعدما أعرب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وكشف للصحفيين عن أنه سيلتقي مع مسؤولين قطريين كبار في نيوجيرزي اليوم، وذلك على هامش نهائي كأس العالم للأندية.

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