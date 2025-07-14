زياد برجي يعلن وفاة شقيقه أبو ربيع ويحدد موعد صلاة الجنازة والعزاء

أعلن المطرب اللبناني زياد برجي، وفاة شقيقه محمد حسني البرجي (أبو ربيع).

وفاة شقيق زياد برجي



ونشر زياد برجي عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي «إنستجرام»: «بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة المأسوف على شبابه المرحوم محمد حسني البرجي (أبوربيع)، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته».

وأضاف: «زوجته: خدوج شحادة، أبناؤه: ماري نور – ربيع، أشقاؤه: على – ناصر – كمال – المرحوم أسامة – الفنان زياد، شقيقاته: جميلة (زوجة محمد القبيس) – سعاد (زوجة طوني نعمة)».

واختتم عن تفاصيل الجنازة والعزاء: «يُوارى جثمانه الطاهر الثرى يوم الإثنين الواقع في 14 يوليو 2025، بعد صلاة الظهر، في روضة الشهداء، تقبَّل التعازي بعد الدفن مباشرة في حسينية الرّضى، وتُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء الواقع فيهما 14 و15 يوليو 2025، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، قرب أمن الدولة».

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