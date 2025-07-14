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حوادث

مصرع وإصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين بطريق فارسكور بدمياط

حادث طريق -صورة أرشيفية،
حادث طريق -صورة أرشيفية، فيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 في حادث مروري إثر اصطدام سيارة ميكروباص سيرفيس داخلي بسيارة ملاكي، بقرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وتم نقل المصابين للمستشفى، من قبل قوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وتم الدفع بالخدمات المرورية التي تعمل على سحب السيارتين، وإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات بالطريق بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.
 

وكشفت التحريات الأولية، أن الحادث جاء بسبب محاولة سائق السيارة السيرفيس تجاوز سيارة أمامه مما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة، كما أن قائد السيارة الملاكي أيضا كان يسير متجاوزا السرعة المقررة، مما أدى إلى اصطدام السيارتين ووقوع الحادث.

 

كما قامت قوات الأمن  بتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.
 

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سيرفيس فارسكور عمليات النجدة

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