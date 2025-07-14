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خارج الحدود

وزير الطوارئ السوري يعلن موعد السيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية

حرائق ريف اللاذقية،
حرائق ريف اللاذقية، فيتو

 أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أنه قريبا جدا سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية.


وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح فى تصريحات لـ تليفزيون سوريا، إنه من الممكن انتهاء عمليات التبريد خلال 48 ساعة والبدء بعمليات المراقبة، موضحا أنه لا يوجد حاليا بؤر نيران مشتعلة في ريف اللاذقية.
 

وأضاف: “نعمل ضمن مرحلة تبريد جميع النقاط التي اندلعت فيها الحرائق، ولا يوجد خطر من اندلاع حرائق جديدة أو تمدد للنيران إلى مواقع أخرى، وأن 16 ألف هكتار التهمتها النيران في ريف اللاذقية بالأيام الماضية”.


وأوضح: “الآن نتحكم في مسار الحرائق على عكس الأيام الماضية، وسجلنا عدة إصابات خفيفة بين عناصر فرق الإطفاء والمدنيين، وشكلنا لجنة حكومية لتقييم الأضرار ومساعدة المدنيين على تأهيل المناطق المتضررة”.

السلطات السورية تناشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة


وناشدت السلطات السورية المجتمع الدولي لتقديم المساعدة. وأرسلت تركيا طائرتي هليكوبتر و11 مركبة إطفاء، وعبرت فرق الدفاع المدني الأردنية الحدود، الأحد، للانضمام إلى جهود احتواء الحرائق.

المساحة المحترقة تتجاوز الآن 180 كيلومترا مربعا


وتشير بيانات الأقمار الصناعية من خدمة FIRMS التابعة لوكالة "ناسا" إلى أن المساحة المحترقة تتجاوز الآن 180 كيلومترا مربعا، وهي مساحة أكبر من العاصمة دمشق.

وبحسب أرقام الحكومة السورية لعام 2023، تبلغ مساحة الغطاء الحرجي "الأحراش" في البلاد حوالي 5270 كيلومترا مربعا، مما يعني أن هذه الحرائق قد التهمت أكثر من 3% من إجمالي الأراضي الحرجية في البلاد في 3 أيام فقط.


كما تعاني البلاد من جفاف طويل الأمد. وفي العام الماضي، ذكر برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي أن منطقة حوض الفرات بأكملها، ولا سيما المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية من سوريا، عانت من انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي لمدة 4 سنوات.

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ريف اللاذقية وزير الطورائ وإدارة الكوراث السوري تليفزيون سوريا

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