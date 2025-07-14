حقيقة حريق بمخزن قاعات نادي المعلمين بالإسكندرية

نفى الدكتور سمير النيلى، مدير عام نادي المعلمين بمحافظة الإسكندرية، وجود حريق داخل مخزن القاعات بالنادي شرق المحافظة.

وأكد مدير عام النادى فى تصريحات صحفية، أن ما حدث هو انصهار أحد كابلات الكهرباء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بفصل الصيف وتصاعد بعض الأدخنة البسيطة دون ما يدعو للقلق.

وأوضح النيلى، أن على الفور تم فصل الكهرباء لبعض الوقت حتى لا تؤثر على الكابلات الكهربائية بالنادي، مؤكدا أن الأوضاع آمنة ومستقرة بداخل نادي المعلمين وتواجد العاملين والمسئولين بالنادي.

وكان قد تداول مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور عن وجود حريق بداخل مخزن القاعات بنادى المعلمين.

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