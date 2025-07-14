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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات وفاة برلماني سابق بالمنوفية

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تشكك زوجة برلماني سابق في ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضي تلقى مركز شرطة تلا بالمنوفية بلاغا بوفاة المواطن وبجثمانه آثار جروح نافذة.

 

بالانتقال وسؤال نجلي عمومته، أقرا بأن البرلماني السابق، يقيم بمفرده بمسكنه فى الفترة الحالية، ولعدم استجابته لاتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالاستعانة بأحد النجارين، حيث اكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم في إعداد الطعام "مقوار معدني" ورجحا انتحاره لسوء حالته النفسية ولم يتهما أو يشتبها في وفاته جنائيًا.

بيان عاجل بشأن وفاة برلماني سابق بالمنوفية 

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن البرلماني السابق كان يعاني من مرض نفسي ويتلقى أدوية مضادة للاكتئاب “تم العثور عليها بمحل البلاغ”، فضلًا عن وجود جميع متعلقاته الشخصية وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة، كما تم العثور على خطاب من ( 8 ) صفحات يشير مضمونه إلى إقدامه على الانتحار، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا تؤدي بعضها للوفاة.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحريات في ضوء نتائج فحص الطب الشرعي.

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