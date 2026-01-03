إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على فتاة المعادي أثناء خروجها من حضور حفل زفاف

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل شقيقين متهمين بالاعتداء على فتاة أثناء خروجها من حضور حفل زفاف بأحد قاعات الأفراح بمنطقة المعادي، وذلك بعد تنازل الفتاة عن حقها وتصالح الأسرتين وتحرر محضر صلح بينهما.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين في واقعة الاعتداء على فتاة أمام أحد الأندية بمنطقة المعادي، عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من أسرة المجني عليها.

وكشف مصدر مسؤول، أن المتهمين شقيقان، وأن الواقعة نشبت على خلفية مشاجرة عادية بين الطرفين، وأن الفتاة كانت خطيبة أحد المتهمين في وقت سابق، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة.

وأوضح المصدر، أن الفتاة أصيبت بجرح صغير في الرقبة، ولا توجد إصابات خطيرة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونشرت شقيقة الفتاة، منشورًا عبر فيسبوك، زعمت تعرض فتاة للاعتداء بسلاح أبيض والتهديد بالقتل أمام نادٍ بالمعادي.

شخص يتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالمعادي

وعلى جانب آخر كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة خلال استقلالها ميكروباص بمنطقة المعادي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من فتاة تتهم بقيام شخص بالتحرش بها أثناء استقلالها ميكروباص، وأنها قامت بتصوير المتهم.

وبفحص الفيديو تم تحديد المتهم بالتحرش بالفتاة أثناء استقلالها ميكروباص بمنطقة المعادي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

