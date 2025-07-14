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العثور على جثة شاب غارقا ومربوط اليدين في ظروف غامضة بالمنوفية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب غارقًا، فيتو

عثر أهالي قرية كفر الطرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره غارقًا في المياه، في ظروف غامضة، وتم إبلاغ مركز شرطة أشمون.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم  يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى أحمد.م.ع 35 سنة، ومقيم بقرية جريس التابعة لدائرة المركز، بفرع رشيد المار بقرية كفر الطرانية وتبين من الفحص الأولي أن الجثمان مربوط اليدين ومثبت بحجر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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أشمون بمحافظة المنوفية العميد محمد أبو العزم اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام

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