أخبار الحوادث اليوم: كشف قضية غسل أموال بـ 80 مليون جنيه.. أحكام بالسجن ضد خلية الإسماعيلية.. شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص داخل غرفته بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التحرير.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد عناصر الجريمة المنظمة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من كشف واحدة من قضايا غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، والمتورطة فيها سيدتان بمحافظة البحر الأحمر.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق متهمَين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجستيًا بعدة محافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بسهولة ويسر.

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر بالإعدام لإخواني متهم بالاشتراك مع آخرين في قتل الشهيد اللواء نبيل فراج، قائد عملية تطهير كرداسة.

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومتهمة بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية".



قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، شطب الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025 – حبس وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن، ما حال دون الاستمرار في نظر الدعوى.

شهد الطريقان الإقليمي والدولي الساحلي اليوم الأحد، حادثي تصادم مروعين أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل الضحايا للمستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة طاحنة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة المعادي.

عثر عدد من أهالى قرية تل الحطب في محافظة الإسماعيلية، على طفلة حديثة الولادة تم القائها وسط الزراعات.

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