أخبار الحوادث اليوم: كشف قضية غسل أموال بـ 80 مليون جنيه.. أحكام بالسجن ضد خلية الإسماعيلية.. شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
العثور على جثة شخص داخل فندق شهير بالقاهرة، والنيابة تُباشر التحقيقات
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص داخل غرفته بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التحرير.
غسلا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. ضبط سيدتين بالبحر الأحمر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد عناصر الجريمة المنظمة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من كشف واحدة من قضايا غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، والمتورطة فيها سيدتان بمحافظة البحر الأحمر.
جنايات بنها تحيل أوراق متهمين بقتل مواطن بالخانكة للمفتي
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق متهمَين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل الثابتة والمتحركة لتقديم خدماته للمواطنين
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجستيًا بعدة محافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بسهولة ويسر.
الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر بالإعدام لإخواني متهم بالاشتراك مع آخرين في قتل الشهيد اللواء نبيل فراج، قائد عملية تطهير كرداسة.
أحكام من المؤبد إلى المشدد 15 سنة لـ 5 متهمين في "خلية الإسماعيلية"
قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومتهمة بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية".
شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته
قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، شطب الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025 – حبس وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن، ما حال دون الاستمرار في نظر الدعوى.
مصرع شخص وإصابة 25 في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي ورأس غارب
شهد الطريقان الإقليمي والدولي الساحلي اليوم الأحد، حادثي تصادم مروعين أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل الضحايا للمستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمعادي
أصيب 6 أشخاص في مشاجرة طاحنة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة المعادي.
العثور على رضيعة حديثة الولادة بطريق تل الحطب في الإسماعيلية
عثر عدد من أهالى قرية تل الحطب في محافظة الإسماعيلية، على طفلة حديثة الولادة تم القائها وسط الزراعات.
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