الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر بالإعدام لإخواني متهم بالاشتراك مع آخرين في قتل الشهيد اللواء نبيل فراج، قائد عملية تطهير كرداسة. 

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

 

كما وجهت اتهامات بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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