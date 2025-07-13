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حوادث

ضبط سائق ميكروباص قاد سيارته عكس الاتجاه على كوبري بالعاشر من رمضان

ضبط سائق قاد ميكروباص
ضبط سائق قاد ميكروباص عكس الاتجاه على كوبري بالعاشر، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله قائد سيارة "ميكروباص" يسير عكس الاتجاه على أحد الكباري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في مشهد أثار غضب المواطنين لما يشكله من خطورة بالغة على الأرواح.

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة، تمكنت الأجهزة المعنية من فحص الفيديو وتحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

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وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد اختصار الطريق، غير عابئ بما قد يسببه من حوادث أو أضرار للمواطنين.

تم التحفظ على السيارة، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

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