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حوادث

أحكام من المؤبد إلى المشدد 15 سنة لـ5 متهمين في "خلية الإسماعيلية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومتهمة بالسجن المشدد 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية".

قضية خلية الإسماعيلية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبأمانة سر محمد السعيد.

وواجه المتهمون في القضية عدة تهم، أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، التخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد منشآت الدولة، تمويل الإرهاب، حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، ورصد منشآت حكومية من بينها محكمة الإسماعيلية تمهيدًا لاستهدافها.

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محكمة جنايات مستأنف إرهاب خلية الإسماعيلية قضية خلية الإسماعيلية

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