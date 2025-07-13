الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

العثور على جثة شخص داخل فندق شهير بالقاهرة، والنيابة تُباشر التحقيقات

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص داخل فندق شهير بالقاهرة... والنيابة تُباش

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص داخل غرفته بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التحرير.

العثور على جثة شخص داخل فندق

 

وكانت البداية بتلقي بلاغ من إدارة أمن الفندق يُفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الغرف، وعلى الفور تحركت قوة من قسم الشرطة المختص إلى الموقع، حيث عُثر على جثة المتوفي في حالة تعفن.

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وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت في مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتُجري الأجهزة المعنية فحصًا شاملًا لكاميرات المراقبة وسجلات الدخول والخروج في الفندق.

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