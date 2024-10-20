الإعدام لمتهم والمؤبد لمتهمة في خلية الإسماعيلية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالإعدام لمتهم والسجن المؤبد لمتهمة، والسجن المشدد 3 سنوات ل 3 آخرين، في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة ب خلية الإسماعيلية.

كما قررت المحكمة إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.