جنايات بنها تحيل أوراق متهمين بقتل مواطن بالخانكة للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق متهمَين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، إلى يوم 8 مارس 2022، حين أقدم المتهمون على قتل المجني عليه حمدي علي صويلح حسين بعد التربص به ومطاردته والتعدي عليه بعنف باستخدام عصي وقطع حجرية، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته، وفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة: "وليد ح س" (هارب)، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س" (محبوس)، عامل، و"حسيني م ح" (محبوس)، سائق، و"علي أ ص" (هارب)، بدون عمل – خططوا للجريمة على خلفية خلافات سابقة، وتوزعوا الأدوار بينهم، حيث طارد اثنان منهم الضحية بسيارة، فيما كمن له الآخران بمكان اعتاد المرور منه، ونفذوا اعتداءً مميتًا باستخدام أدوات حادة وعصي.

وأشار أمر الإحالة أيضًا إلى أن المتهمين كانوا يحوزون أسلحة نارية غير مرخصة (مسدس فردي الإطلاق)، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى صدور القرار النهائي.

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