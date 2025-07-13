الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمعادي

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة طاحنة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة المعادي

مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمعادي

وكان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الوقعة. 

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص “3 منهم مصابين بسحجات وكدمات”، طرف ثان  3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات  بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية المرور بالسيارات تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة في حينه وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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