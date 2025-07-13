شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، شطب الدعوى المقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد في القضية رقم 1789 لسنة 2025 – حبس وذلك لغياب طليقته أو بناته أو ممثل قانوني عنهن، ما حال دون الاستمرار في نظر الدعوى.

كان قد تقدم المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، بالدعوى بطلب شطب إجراء الحبس، مشيرًا إلى غياب صاحبات الشأن -طليقته أو بناته- عن جلسة المحكمة المنعقدة اليوم، كما لم يحضر من يمثلهم قانونيًا.

كان قد أثار إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعد خروجه في فيديو اشتكى منه من معاملة أبنائه وتسببهم في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهم.

الشيخ أحمد خليل: الدعاء على الأبناء باب خطر.. والأب مسؤول عن الرعاية والتقرب إليهم

من جانبه علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات لأحد الآباء بعد تعرضه للحبس في قضايا نفقة، وتعبيره عن ألمه من موقف أبنائه تجاهه، مؤكدًا أن هذه المواقف المؤلمة تتطلب الصبر والحكمة من الطرفين.

وقال الشيخ في تصريحات خاصة: "الإسلام دين الرحمة والتكافل، وقد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم، وحرّم العقوق بكل أشكاله، وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى في حالة الخلاف أو التقصير".

وأكد أن المسؤولية ليست على الأبناء فقط، بل على الآباء أيضًا، قائلًا: "الأب مسؤول شرعًا ووجدانيًا عن رعاية أبنائه، وتوفير حاجاتهم المادية والمعنوية، والتقرب منهم، وبناء علاقة قائمة على الحب والاحتواء، لا على الجفاء واللوم فقط، فغياب التواصل أحيانًا يكون سببًا رئيسًا في اتساع الفجوة بين أفراد الأسرة".

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