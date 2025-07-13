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حوادث

مصرع شخص وإصابة 25 في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي ورأس غارب

مصرع شخص وإصابة 25
مصرع شخص وإصابة 25 في حادثي تصادم بالإقليمي ورأس غارب، فيتو

شهد الطريقان الإقليمي والدولي الساحلي اليوم الأحد، حادثي تصادم مروعين أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل الضحايا للمستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

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التصادم الأول: ميكروباص وتريلا أعلى الإقليمي

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز الصف.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين وفاة أحد ركاب الميكروباص، وإصابة 3 آخرين بجروح متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

التصادم الثاني: أتوبيس ونقل بطريق رأس غارب

وفي حادث آخر، أصيب 22 شخصًا في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة الساحلي، أمام محطة رأس شقير.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

رفع الآثار وتسيير الحركة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادثين، فيما تواصل الإدارة العامة للمرور تكثيف تواجدها لتسيير الحركة على الطرق، وسط تحذيرات متكررة بضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة خاصة في فترات الصباح الباكر.
 

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