الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

غسلا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. ضبط سيدتين بالبحر الأحمر

اموال، فيتو
اموال، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد عناصر الجريمة المنظمة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من كشف واحدة من قضايا غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، والمتورطة فيها سيدتان بمحافظة البحر الأحمر.

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التحريات أكدت قيام السيدتين بغسل مبلغ 80 مليون جنيه من متحصلات نشاط إجرامي لزوجيهما في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال بإخفاء مصدرها غير المشروع.

أساليب إخفاء الأموال

واستخدمت المتهمتان عدة أساليب لإخفاء الأموال، من بينها:

تأسيس أنشطة تجارية وهمية.

شراء عقارات وسيارات بهدف تمرير الأموال غير المشروعة كأنها ناتجة عن كيانات قانونية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

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