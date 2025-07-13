قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل الثابتة والمتحركة لتقديم خدماته للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجستيًا بعدة محافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بسهولة ويسر.

نتائج جهود القوافل بالمحافظات

تم الدفع بقوافل خدمية إلى محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، وأسفرت جهودها عن:استخراج 7531 بطاقة رقم قومي وإصدار 33651 مستندًا مميكنًا.



ونظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بهذه المحافظات اعتبارًا من 12 يوليو 2025.

تواصل مباشر وتلبية فورية للطلبات خلال الأسبوع

واستمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 للطلبات الفورية العامة و15341 لطلبات كبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية، وأسر الشهداء.



وتم تلبية الطلبات في نفس اليوم، وأسفرت الخدمات عن استخراج وتوصيل 1057 بطاقة رقم قومي وإصدار وتوصيل 263 مستندًا مميكنًا.



استجابة إنسانية ومأموريات خاصة

استمرارًا لنهج الوزارة الإنساني، تم إيفاد مأموريات منزلية لـ63 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم لاستخراج بطاقاتهم وإرسال مأموريات للعاملين والزائرين بالعاصمة الإدارية وبعض النوادي الخاصة، وتم استخراج وتسليم بطاقات لـ309 مواطنًا.



خدمات نموذجية لكبار السن وذوي الهمم

واصل المركز النموذجي استقبال كبار السن و"قادرون باختلاف" وتلبية احتياجاتهم من خدمات القطاع، حيث تم:استخراج وتجديد 430 بطاقة رقم قومي

وزارة الداخلية: تيسير وإحساس بالمسؤولية

هذه الجهود المتواصلة من قطاع الأحوال المدنية تعكس حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم خدمات شرطية متميزة تحافظ على كرامة المواطن وتوفّر عليه الوقت والجهد.



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