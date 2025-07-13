العثور على رضيعة حديثة الولادة بطريق تل الحطب في الإسماعيلية

عثر عدد من أهالى قرية تل الحطب في محافظة الإسماعيلية، على طفلة حديثة الولادة تم القائها وسط الزراعات.

نشر صور الطفلة عبر محركات التواصل

ونشر عدد من الأهالي الذين عثروا على الطفل بطريق تل الحطب في محافظة الإسماعيلية، صورة الطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي بغية التعرف عليها من ذويها أو أقاربها فلربما تكون الطفلة قد اختطافها عقب ولادتها.

إيداع الطفلة بدار رعاية

فيما قام الأهالي بإبلاغ الشرطة والجهات المختصة في الإسماعيلية، وذلك لرعاية الطفلة طبيا وجسديا وإيداعها بإحدى دور الرعاية بخاصة وأنها حديثة الولادة.

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