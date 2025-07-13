الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 107 آلاف مخالفة مرورية و474 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

مخالفات مرور مصر
مخالفات مرور مصر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107001 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها: سير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – موقف عشوائي – التحدث في الهاتف أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3719 سائقًا على الطرق الرئيسية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 474 حالة.

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كما استمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من: ضبط 1244 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص – أمن ومتانة) وفحص 337 سائقًا تبين إيجابية 24 حالة تعاطي مخدرات وضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 54 حكمًا قضائيًا والتحفظ على 8 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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