الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بعقد مسابقة لأفضل مخبزين نموذجيين (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بإعداد دليل استرشادي يتضمن الضوابط والمعايير القياسية لجميع مراكز ومدن الإسماعيلية، إلى جانب إطلاق مسابقة لأفضل مخبزين وتكريم الفائزين بما يليق بجهودهم ليكونوا نموذجًا يُحتذى به لباقي المخابز. 

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تفقد مخابز التل الكبير 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بها اليوم الخميس، لتفقد أحد المخابز في إطار جولته التفقدية لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك في إطار الاهتمام بالمراكز والمدن ومشاكلها والعمل على بحثها ودراستها تمهيدًا لحلها، وتحقيق التواصل الدائم مع المواطنين، ومتابعة سير العمل ميدانيًّا بها، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على أرض الواقع وكذلك الاحتياجات والمطالب، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أيمن عليوة رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.  

تفقد المخبز البلدى 

حيث حرص محافظ الإسماعيلية على تفقد المخبز البلدي المدعّم؛ للتأكد من توافر الخبز المدعَّم للأهالي بجودة عالية، وضمان انتظام سير العمل داخل المخبز وتحقيق الانضباط في منظومة إنتاج وتوزيع الخبز، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على حقوقهم.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يستمع لآراء المواطنين ويشيد بجودة الخبز 

وأشاد "أكرم" بجودة رغيف الخبز والتزام المخبز بالوزن والمواصفات المطلوبة، موجهًا الشكر للقائمين على المخبز.

وفي ختام تفقده للمخبز حرص المحافظ على الاستماع للمواطنين، ومعرفة مدى رضاهم عن جودة رغيف الخبز المدعم، وملاحظاتهم وشكواهم خلال التعامل مع المخابز البلدية المدعمة.

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