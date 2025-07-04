مدمن ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي

شهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة جريمة مروعة عندما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته الحامل داخل شقتهما، بسبب خلافات أسرية حادة، وسط حالة من الذهول بين الجيران والأهالي.

مقتل سيدة بالمعادي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المعادي وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الضحية حامل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، الذي يتعاطى المواد المخدرة، بعد مشادة نشبت بينهما تطورت إلى اعتداء أودى بحياتها

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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