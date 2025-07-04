أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة في الدقهلية، العثور على ربة منزل مذبوحة بالطالبية، انهيار جزئي لعقار بالسيدة عائشة، مدمن ينهي حياة زوجته الحامل بالمعادي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا منشورًا يشير إلى قفز أفراد أسرة واحدة من أعلى أحد الكباري بمدينة طلخا بالدقهلية ما أدى لوفاتهم.
سرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة ثانوية بمنشأة القناطر والقبض على المتهمين
تقدم عامل بمدرسة نكلا الثانوية المشتركة، ببلاغ عن اكتشافه سرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة نكلا الثانوية بـمنطقة منشأة القناطر بالجيزة بدائرة المركز.
النيابة العامة تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بالمحافظات
تفقدت فِرَق من أعضاء النيابة العامة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على ربة منزل مذبوحة بالطالبية
تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمنطقة أرض البحر في الطالبية.
حيثيات حبس عامل سنة لاتهامه بتهديد خطيبته بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بحبس عامل سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في واقعة اتهامه بتهديد خطيبته بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية عقب فسخ خطبتهما.
انهيار جزئي لعقار بالسيدة عائشة
شهدت منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار سكني، وانتقلت قوات الحماية لمكان الواقعة.
رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة شخص متحللة داخل شقة بمصر الجديدة
عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص داخل شقته بـمنطقة مصر الجديدة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
مصرع طفلة سودانية سقطت من شرفة شقتها بالطابق الـ 14 بزهراء مدينة نصر
لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 سنة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الـ14 بمنطقة زهراء مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
منها 400 ألف للنقل الثقيل، ضبط 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 شهور
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الحصاد النصف سنوي لجهود الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، والتي استهدفت تحقيق الانضباط وتسيير الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن ضبط إجمالي 18,063,363 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك على النحو التالي:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من تحديد وضبط مرتكب واقعة تسميم كلاب ضالة بمنطقة الجيزة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة "ملاكي" يقوم بوضع طعام يشتبه في احتوائه على مواد سامة، ما تسبب في نفوق عدد من الكلاب.
مدمن ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي
شهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة جريمة مروعة عندما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته الحامل داخل شقتهما، بسبب خلافات أسرية حادة، وسط حالة من الذهول بين الجيران والأهالي.
مصدر أمني يكشف حقيقة قيام ضابط شرطة بطلب تجميع أموال من المواطنين
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين.
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