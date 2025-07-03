نزيف الأسفلت، الحصيلة الأولية لحادث دهس تريلا عددا من السيارات بدائري المعادي

أصيب 6 أشخاص في حصيلة أولية لحادث دهس تريلا 7 سيارات ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث دائري المعادي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالمعادي وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين أن سيارة تريلا تقود بسرعة جنونية اصطدمت بـ7 سيارات ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمعادي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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