حيثيات حبس عامل سنة لاتهامه بتهديد خطيبته بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بحبس عامل سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في واقعة اتهامه بتهديد خطيبته بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية عقب فسخ خطبتهما.

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة، كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، واستخلصتها من أوراق الدعوى والتحقيقات وجلسة المحاكمة، نشأت علاقة عاطفية بين المجني عليها "أ"، البالغة من العمر 23 عاما، والمتهم "ز"، قام على إثرها بخطبتها.

وخلال تلك الفترة، أقاما علاقة جنسية وصور المتهم المجني عليها بهاتفه في مشاهد موثقة.



وأضافت المحكمة أن المتهم اعتدى عليها بالضرب محدثا إصابات، وهددها بفضح العلاقة ونشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أسرتها، بهدف إجبارها على الاستمرار في العلاقة رغم إرادتها، كما بعث لها رسائل على تطبيق "واتساب" تضمنت سبا، وقذفا، وعبارات خادشة للحياء.

وأفادت المحكمة ثبوت الواقعة من خلال شهادة المجني عليها التي أقرت بوجود علاقة عاطفية سابقة، وتطورها إلى علاقة غير شرعية برضاها، وقيام المتهم بتصويرها، وتهديدها لاحقا بنشر المقاطع للضغط عليها.

ورأت المحكمة أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وفقا لما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط ومحو الرسائل والصور والمقاطع المرتبطة بالواقعة.

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