الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ، من تحديد وضبط مرتكب واقعة تسميم كلاب ضالة بمنطقة الجيزة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة "ملاكي" يقوم بوضع طعام يشتبه في احتوائه على مواد سامة، ما تسبب في نفوق عدد من الكلاب.

وبالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة هو طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتم ضبطه والسيارة المستخدمة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة 

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بدافع شخصي، معللًا ذلك بأن والده يملك معرض سيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأن تواجد الكلاب الضالة في محيط المعرض أدى إلى تلفيات متكررة بالسيارات.

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 10 قضايا مخدرات و45 سلاحا ناريا

تحرير 1242 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتؤكد وزارة الداخلية متابعتها المستمرة لمثل هذه الوقائع، والتعامل الفوري معها في إطار الحفاظ على الأمن العام واحترام القيم الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدائرة قسم شرطة العجوزة شرطة الأهرام بالجيزة شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بالجيزة قسم شرطة الأهرام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 1242 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

للسرعة الجنونية نصيب الأسد، تحرير 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 5 ملايين جنيه

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في القاهرة

مصدر أمني يكشف حقيقة قيام ضابط شرطة بطلب تجميع أموال من المواطنين

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 40%

حالة الطرق اليوم، مرونة مرورية علي كافة الطرق ومحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

بعد مفاجأة أمس، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

أخبار مصر: مصرع مهاجم طلائع الجيش وصديقه بطريقة بشعة، مقاولة أنفار فتيات العنب تخرج عن صمتها، قرار لليفربول بشأن نجمه جوتا

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

مفاجأة صادمة تقرب وسام أبو علي من الرحيل عن الأهلي

الصور الأولى لعقار السيدة عائشة المنهار

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية