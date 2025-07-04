الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من تحديد وضبط مرتكب واقعة تسميم كلاب ضالة بمنطقة الجيزة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة "ملاكي" يقوم بوضع طعام يشتبه في احتوائه على مواد سامة، ما تسبب في نفوق عدد من الكلاب.

وبالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة هو طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتم ضبطه والسيارة المستخدمة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بدافع شخصي، معللًا ذلك بأن والده يملك معرض سيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأن تواجد الكلاب الضالة في محيط المعرض أدى إلى تلفيات متكررة بالسيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتؤكد وزارة الداخلية متابعتها المستمرة لمثل هذه الوقائع، والتعامل الفوري معها في إطار الحفاظ على الأمن العام واحترام القيم الإنسانية.

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