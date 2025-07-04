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حوادث

رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة شخص متحللة داخل شقة بمصر الجديدة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص داخل شقته بـمنطقة مصر الجديدة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

 

رائحة كريهة بمصر الجديدة


تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنقطة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة مصر الجديدة


وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لشخص مذبوحا داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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