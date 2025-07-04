مصدر أمني يكشف حقيقة قيام ضابط شرطة بطلب تجميع أموال من المواطنين

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بقيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين.

وأكد المصدر الأمني، أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة " المنهى خدمتهم" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه..

وأشار المصدر، الى أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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