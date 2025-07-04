الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 40%

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

توفير كافة السلع الغذائية بأسعار محفضة



كما واصلت الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو .

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