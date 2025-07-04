الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا منشورًا يشير إلى قفز أفراد أسرة واحدة من أعلى أحد الكباري بمدينة طلخا بالدقهلية ما أدى لوفاتهم.

 

حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2022 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به.

 

 وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات الكاذبة.

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