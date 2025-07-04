مصرع طفلة سودانية سقطت من شرفة شقتها بالطابق الـ 14 بزهراء مدينة نصر

لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 سنة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الـ14 بمنطقة زهراء مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طالبة بزهراء مدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي بسقوط طفلة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



و بالفحص تبين العثور على جثة طفلة تحمل الجنسية السودانية تبلغ من العمر 12 سنة، أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال أسرتها، أكدوا أنها سقطت من شرفة الشقة بالطابق الـ 14، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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