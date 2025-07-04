حملة أمنية فى أسيوط تضبط 10 قضايا مخدرات و45 سلاحا ناريا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حملة أمنية فى أسيوط

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالها (أكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدري "الشابو، الهيروين" – و(206) أقراص مخدرة بحوزة 10 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.

كما ضبط 45 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص شملت 10 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى، بحوزة 40 متهما لـ 18منهم معلومات جنائية وتنفيذ 319 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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